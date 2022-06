I tipi di condizionatori da poter acquistare sono davvero vari. Infatti, possiamo fare affidamento a diversi tipologie di apparecchi per rinfrescare la propria casa e, soprattutto, possiamo sceglierli salvaguardando l’ambiente.

Condizionatori: ecco quali comprare per risparmiare energia

In estate è fondamentale rinfrescarsi. Proprio per questo, possono essere molto utili alla causa i ventilatori. Tuttavia, a volte il caldo incessante che caratterizza molte città italiane non consente questo tipo di soluzione. Di conseguenza, per risolvere la questione, si opta direttamente per l’uso dei condizionatori, i quali però non sono esenti da difetti. Infatti, tra questi ci sono quelli che riguardano l’impatto ambientale e l’aumento dei costi in bolletta.

Quindi, tutti si chiedono com’è possibile usare un condizionatore e risparmiare energia. La risposta è semplice: è necessario acquistare un condizionatore di nuova generazione, il quale consente di svolgere funzioni innovative e sostenibili che consentono di consumare meno energia e pro ambiente.

Questa potrebbe essere la soluzione perfetta per risparmiare energia e la scelta consigliata va sui condizionatori che abbiano le classi superiori alla A+++. La classe energetica riguarda non solo il raffreddamento ma anche il riscaldamento; quindi, devono per forza appartenere a una classe energetica elevata.

I consumi dei climatizzatori di nuova generazione

Quali sono i consumi? I suddetti variano in base a diversi fattori. Tra questi, ci sono ad esempio la potenza, quanto tempo rimane acceso e la classe energetica. Per fare un calcolo veloce e preciso, sarà necessario moltiplicare la tariffa dell’energia, 0,25 euro per i kW/h. Il totale di tutto ciò dovrà essere diviso per i 12 mesi. In questo modo, sarà possibile capire quali saranno i costi finali in bolletta.