Nel panorama della visione di contenuti in streaming, sono ormai disponibili tantissime piattaforme. Tra queste, ci sono ad esempio Netflix e Disney+ ma non solo. Anche il colosso Sky dice la sua e propone ogni mese tanti nuovi contenuti multimediali. Per il prossimo mese, in particolare, la piattaforma si prepara ad accogliere titoli di un certo spessore, tra cui anche un’ultima uscita dell’universo Marvel.

Sky: ecco i nuovi titoli che saranno aggiunti al catalogo a partire da luglio 2022

Il mese di luglio 2022 si appresta ad arricchirsi con tante novità. Come già accennato, il colosso Sky aggiungerà molto presto tanti nuovi contenuti multimediali molto attesi dagli utenti. Tra questi, spicca ad esempio l’arrivo dell’ultimo capitolo dell’uomo ragno della Marvel, ovvero Spider Man: No Way Home. Oltre a questo, arriveranno anche altri titoli, tra cui La notte più lunga dell’anno, Clifford – Il grande cane rosso e Black Box – La scatola nera. Ecco qui di seguito tutti i titoli che dovrebbero arrivare ufficialmente su Sky il prossimo mese.