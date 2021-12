Ormai mancano solo due giorni all’arrivo del nuovo capitolo della saga di Spider Man, stiamo ovviamente parlando di No Way Home, il nuovo film dedicato all’uomo ragno che si aggiungerà a tutta la saga dell’MCU e aprirà le porte all’arrivo del Multiverso, aprendo scenari immensi e potenzialmente infiniti.

Ovviamente l’attesa è stata ed è ancora tanta, i fan non vedono l’ora di avere risposta a tutte le domande che si sono posti, soprattutto in merito la presenza degli altri Spider Man, domanda che dall’inizio affligge tutti e su cui la Marvel ha scelto di restare ben muta.

Nel mentre dell’attesa però, potrete ingannare il tempo con un’altra piccola briciolina di pane, recentemente infatti è stato mostrato il primo minuto del film presso il Late Night Whit Seth Meyers, che ha visto partecipare anche Tom Holland, attore principale.

Il primo minuto del film

Come potete ben vedere nel video, il primo minuto del film sostanzialmente mostra come le vicende ripartano immediatamente dopo la chiusura del precedente capitolo Far From Home, vediamo infatti John Jameson svelare a tutti tramite il video di Mysterio l’identità di Spider-Man, il quale si immerge nella folla per recuperare Mary Jane investita dalle domande della ormai sapiente folla di persone.

Non rimane ora che attendere un solo giorno, il film è in arrivo e ha già segnato un record, infatti il numero di prenotazioni è stato assolutamente il più elevato di sempre, anche nel nostro Paese, il 15 Dicembre tutti i dubbi saranno fugati per sempre dal film.