Adobe Photoshop è un nome noto nel fotoritocco, ma i suoi canoni di licenza hanno purtroppo creato una barriera tra il servizio e alcuni utenti che preferiscono alternative gratuite o meno costose. Adobe ha ora riempito quel vuoto lanciando una versione gratuita basata sul Web del suo servizio di fotoritocco.

Secondo The Verge, l’azienda sta attualmente testando una versione web gratuita di Photoshop in Canada come parte di un più ampio tentativo di rendere il prodotto più disponibile a più persone. Non si sa quando il servizio gratuito sarà reso disponibile a tutti. Maria Yap, vicepresidente dell’immagine digitale di Adobe, ha dichiarato a The Verge che l’obiettivo è rendere Photoshop ‘più accessibile e più facile da provare’.

Adobe Photoshop si prepara al nuovo servizio

Quando alla fine sarà disponibile per tutti, tutto ciò di cui avrai bisogno è un account Adobe gratuito per utilizzare la maggior parte delle funzionalità di modifica che in precedenza erano disponibili solo nella versione desktop a pagamento, che costa circa 10 euro al mese. Sono inclusi livelli di regolazione, strumenti di ridimensionamento, generazione di maschere, un pennello correttivo e altre funzioni.

Alcune funzioni, tuttavia, dovrebbero essere solo in abbonamento. Secondo The Verge, l’obiettivo di Adobe sembra essere quello di convincere gli utenti Photoshop gratuiti a passare ai piani di abbonamento fornendo funzionalità di modifica gratuite insieme a quelle più potenti e premium.

Adobe ha rilasciato una versione online di Photoshop lo scorso autunno per PC e molti dei migliori Chromebook, ma era solo una versione ridotta del software desktop completo. Ciò significa che il programma offre solo un insieme limitato di funzionalità oltre a condividere e commentare i file tramite un browser web.