Durante l’evento Xbox Games Showcase Extended, Microsoft e lo sviluppatore Mediatonic hanno annunciato una collaborazione che introdurrà i personaggi di Halo in Fall Guys sotto forma di skin. Questi personaggi saranno disponibili per l’acquisto nel negozio Fall Guys. Durante l’evento Xbox Games Showcase Extended, l’annuncio è stato reso disponibile ai partecipanti.

Nel corso dell’evento è stato mostrato un teaser che era una parodia del famoso trailer “Believe” di Halo 3. D’altra parte, i simpatici e stravaganti fagiolini di Fall Guys sono stati presentati come i principali protagonisti del trailer. Nonostante ciò, la soluzione proposta sembra avere successo. Questo video mostra quelle che sembrano essere diverse skin per il personaggio Master Chief, oltre a mostrare skin alternative per altri personaggi di Halo.

Fall Guys si prepara al nuovo torneo di Halo

A partire dal 30 giugno e fino al 4 luglio, i giocatori di Fall Guys si sfideranno nel torneo Halo: Spartan Showdown. Questo arriva poco tempo dopo che l’edizione free-to-play di Fall Guys è stata resa disponibile su Xbox il 21 giugno (e su Switch lo stesso giorno). Quel giorno, il modello free-to-play verrà distribuito anche per PlayStation, così come la versione PC del gioco che è già stata rilasciata.

L’universo di Halo si sta espandendo in una varietà di franchise diversi, il più recente dei quali è Fall Guys, in seguito all’annuncio che il dirigibile Pelican di Halo è ora disponibile in Microsoft Flight Simulator. Oltre alle ultime informazioni su Starfield di Bethesda, l’Xbox Games Showcase Extended di quest’anno includeva il debutto di un nuovissimo trailer per il prossimo gioco di Texas Chain Saw.