Dopo essere stati annunciati all’inizio di quest’anno, i pedaggi stimati per le rotte pianificate sembrano essere disponibili per gli utenti di Google Maps sia su Android che su iOS. Le tariffe dei pedaggi hanno impiegato un po’ più di tempo del previsto per essere visualizzate su Google Maps, nonostante siano state pubblicate all’inizio di quest’anno.

L’implementazione della funzionalità è stata successivamente confermata dall’articolo ufficiale della pagina della guida di Google Maps (e da Twitter), con 2.000 strade a pedaggio negli Stati Uniti, in India, in Indonesia e in Giappone. Google ha indicato che la funzionalità sarà disponibile ‘presto’ nelle nuove nazioni, ma non ha specificato quali. Le stime dei prezzi dei pedaggi sono disponibili da tempo in Waze, ma considerando la popolarità di Google Maps, questa è un’ottima alternativa per le persone che vivono in aree in cui le strade a pedaggio sono comuni.

Google Maps si prepara a rilasciare la funzione in altri paesi

Ciò si aggiunge alla funzionalità esistente che ti consente di evitare completamente le strade a pedaggio durante la pianificazione del tuo viaggio. A causa delle informazioni attendibili delle autorità locali di pedaggio, vedrai il pedaggio previsto per la tua posizione prima di iniziare il viaggio. Le informazioni sui prezzi sono ottenute direttamente dalle autorità locali di pedaggio. Durante la mappatura di un probabile percorso, Maps considera il costo totale dell’utilizzo di un abbonamento, i costi specifici del metodo di pagamento, le tariffe dei pedaggi giornalieri e quanto si stima che il pedaggio costi all’orario esatto di arrivo.

Avrai la possibilità di scegliere all’interno delle impostazioni di visualizzare i prezzi dei pedaggi con o senza un abbonamento, poiché il prezzo varia in base all’area geografica e al tipo di pagamento. Se possibile, potrai anche evitare i percorsi che superano le strade a pedaggio selezionando ‘Evita pedaggi’ dal menu delle impostazioni.

Sebbene questa sia un’ottima iniziativa, va notato che Google Maps attualmente non supporta la visualizzazione di particolari costi delle strade a pedaggio. Riceverai invece solo un preventivo ‘completo’ per l’intero viaggio. Inoltre, non ci sono possibilità di selezionare il tipo di veicolo o gli sconti aggiuntivi se sono disponibili per metodi di trasporto specifici. In ogni caso, questo è un enorme passo avanti e sarebbe bello vedere Google svilupparlo ulteriormente con controlli e dati sui prezzi più precisi.