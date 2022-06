WindTre non teme la concorrenza e non perde occasione per dimostrarlo. Anche questo mese mira infatti a invogliare i clienti dei gestori rivali a procedere con l’acquisto di una SIM e l’attivazione di straordinarie offerte. La WindTre Unlimited 5G, ad esempio, è la tariffa tramite la quale permette di ricevere ogni mese una quantità illimitata di Giga di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre: come ottenere l’offerta con Giga illimitati!

La WindTre Unlimited 5G con Easy Pay è l’offerta che permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per il rinnovo è di 29,99 euro al mese e dovrà essere affrontato tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore. I nuovi clienti potranno scegliere tra carta di credito, conto corrente o carta conto.

I servizi a sovrapprezzo sono automaticamente disattivati dal gestore, che tutela i suoi clienti dalle spese impreviste e dai costi extra. I servizi utili, invece, sono offerti gratuitamente dal gestore che permette di usufruire gratuitamente della navigazione hotspot, della segreteria telefonica; del servizio Ti ho Cercato e Call center senza attesa.

La WindTre Unlimited 5G è l’offerta più ricca tra quelle attualmente in listino. L’attivazione può essere effettuata indistintamente da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. Accedendo al sito ufficiale è possibile procedere con l’acquisto della SIM e la contestuale attivazione della tariffa.