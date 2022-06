Brutte notizie per alcuni clienti di WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico sta comunicando tramite una campagna SMS l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. In particolare, questi aumenti saranno applicati su alcune offerte di rete mobile a partire dal mese di luglio.

WindTre, brutte notizie per gli utenti: in arrivo nuovi aumenti e rimodulazioni

A partire dal prossimo 13 luglio 2022 l’operatore telefonico WindTre applicherà degli aumenti e delle rimodulazioni al costo mensile di alcune offerte di rete mobile. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’aumento dipenderà da quale offerta mobile gli utenti avranno attiva.

Oltre agli aumenti, però, l’operatore ha comunicato che gli utenti coinvolti riceveranno anche un aumento dei giga per navigare. Si partirà fa 15 GB extra, ma in alcuni casi si potrà ottenere anche giga senza limiti. In ogni caso, all’interno dell’SMS inviato da WindTre sarà presente un link che permetterà di ricevere maggiori dettagli.

Per tutti coloro che non vorranno adeguarsi a questi aumenti sarà possibile esercitare il proprio diritto di recesso senza alcun costo, ma solo entro 60 giorni da quando è stato ricevuto l’SMS da parte dell’operatore telefonico.

Vi ricordiamo comunque che al momento WindTre sta proponendo diverse offerte piuttosto interessanti. Tra queste, spicca la nuova WindTre Family New. Si tratta in particolare di un’offerta mobile attivabile effettuando la convergenza con un’offerta di rete fissa dell’operatore. In particolare, l’offerta in questione comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti e giga senza limiti ad un prezzo di 7,99 euro al mese.