Apple ha annunciato una nuova espansione che prevede consentirebbe ai dispositivi iPad di accettare più periferiche che mai. Uno dei tanti miglioramenti in arrivo su iPadOS 16 è DriverKit, che consentirà a produttori e sviluppatori di progettare per la prima volta driver in particolare per iPad, oltre a driver multipiattaforma.

L’utilità è disponibile su macOS Catalina dal 2019, consentendo di collegare accessori USB e Thunderbolt di terze parti a dispositivi macOS, ma ora è disponibile anche su iPad. Apple ha affermato in un video che il lancio di DriverKit fornirà molta più flessibilità e scelta per sviluppatori e utenti finali, pur mantenendo la stessa esperienza macOS per gli utenti iPad.

iPadOS 16 utilizzerà DriverKit

L’API DriverKit di iPadOS 16 gestirà dispositivi USB, PCI e audio e, se uno sviluppatore ha già scritto un driver con DriverKit su Mac, ora può essere convertito immediatamente in iPad senza che siano necessarie modifiche. Gli utenti potranno collegare per la prima volta interfacce audio Thunderbolt come microfoni o cuffie all’iPad grazie alla ‘potenza del chip M1’ all’interno di specifici modelli di iPad.

Ogni driver funzionerà solo mentre il dispositivo esterno collegato è collegato e tutti i nuovi driver devono essere abilitati manualmente nell’app Impostazioni iPad dopo l’installazione, dove possono anche essere attivati ​​o disattivati ​​in qualsiasi momento dall’utente.

Una volta che un’app è stata sviluppata e caricata sull’App Store, Apple garantirà che solo gli utenti con i driver appropriati possano scaricarla e utilizzarla per garantire che non vi siano problemi di compatibilità. Al momento gli utenti non possano ancora approfittare della funzionalità poiché arriverà con il prossimo aggiornamento ad iOS 16.