Sembra che una nuova dimensione dell’iPad Pro sia in arrivo. Secondo Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, il nuovo iPad Pro avrà una dimensione di 14,1 pollici. Quando si tratta di visualizzare notizie relative ai prodotti Apple, Young ha la reputazione di essere abbastanza accurato. Afferma di aver ottenuto conferma dalle sue fonti che Apple sta lavorando su un iPad Pro da 14,1 pollici.

Le informazioni provengono dai fornitori, che molto probabilmente forniranno il display da 14,1 pollici. Sebbene Young non sia sicuro di quando il dispositivo sarà presentato o disponibile per l’acquisto, crede che molto probabilmente sarà nel 2023.

Apple è al lavoro su diversi progetti

Naturalmente, questa non è la prima volta che sentiamo parlare dell’iPad Pro da 14,1 pollici di Apple; l’informazione è stata condivisa anche dall’utente di Twitter Majin Bu. Secondo Majin Bu, il processore M2 recentemente rivelato da Apple e 16 GB di RAM alimenteranno il tablet di prossima generazione. Secondo Bu, verrà offerto un modello da 512 GB. Naturalmente, questo non sorprende dato che i modelli attuali vanno da 128 GB a 2 TB.

Inoltre, l’iPad Pro con alimentazione M2 dovrebbe essere disponibile in tre dimensioni: 11 pollici, 12,9 pollici e 14,1 pollici. Bu afferma che i nuovi iPad Pro sarebbero stati annunciati alla fine del 2022, ma ha anche incluso un disclaimer in fondo al tweet. Il futuro dell’iPad sembra promettente, soprattutto visti i miglioramenti al suo sistema operativo, che rendono le cose un po’ diverse. Questa settimana, Apple ha fatto importanti annunci al WWDC, mostrando il nuovo hardware e il futuro del software per i suoi computer iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.