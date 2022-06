Il team di Vivaldi è impegnato da sempre per cercare di rivoluzionare il mondo dei browser web. La missione è certamente riuscita, grazie ad aggiornamenti costanti e un dialogo diretto con la community per il lancio di nuove feature.

Tuttavia, il browser è pronto a fare un ulteriore salto in avanti per migliorare la produttività dei propri utenti. Grazie a Vivaldi Mail sarà possibile integrare un client email completo e funzionale all’interno del browser. Vivaldi Mail rende la gestione delle mail più semplice ed immediata grazie al calendario integrato e al Feed Reader.

Considerando che attualmente oltre 4 miliardi di utenti utilizzano giornalmente le email, gestire il flusso di lavoro o le attività private è fondamentale. Leggere le email in maniera efficiente è un lavoro a tempo pieno, così come gestirle per non lasciare in sospeso gli arretrati. Vivaldi Mail permette di gestire al meglio le email direttamente dal browser grazie all’integrazione con il calendario e del Feed Reader

A partire da oggi, Vivaldi Mail 1.0 sarà integrato direttamente nel browser per semplificare la vita a chi lo utilizza. Il vantaggio di una soluzione così integrata è quello di avere il massimo controllo sui propri dati e sul flusso di lavoro.

Inoltre, si potranno controllare tutti gli appuntamenti, i promemoria, le liste To Do con un semplice click senza dover utilizzare piattaforme diverse. Come sottolineato da Jon von Tetzchner, CEO dell’azienda: “Vivaldi Mail è un inno alla forma di comunicazione originale, semplice e affidabile. E speriamo che ti divertirai ad usarlo tanto quanto noi ci siamo divertiti a costruirlo per te. Le email, qualche volta, possono essere caotiche e confusionarie, ma Vivaldi Mail è il partner di cui hai bisogno per mantenere le mail in ordine e facili da consultare“.