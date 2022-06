Il mondo dello streaming non si ferma mai e i contenuti da guardare sono tantissimi. Gli appassionati di film e serie TV possono sempre contare su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tutti gli altri servizi attivi nel nostro Paese.

Per poter scoprire i film e le serie TV più apprezzate dagli utenti, dobbiamo affidarci alle analisi di JustWatch. Il team della piattaforma ha analizzato i contenuti disponibili in streaming più visti e ha realizzato le classifiche TOP 10 che permettono di scoprire quali sono i film e le serie TV più belle.

Entrambe le classifiche fanno riferimento al periodo che va dal 30 maggio al 5 agosto. Tutti i film e le serie TV indicate sono presenti su tutte le piattaforme di streaming attive in Italia.



Gli appassionati di film e serie TV in streaming hanno dimostrato di voler vedere contenuti caratterizzati da azione ed avventura

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun Animali fantastici – I segreti di Silente Jurassic World – Il Regno Distrutto Jurassic Park Spider-Man: No Way Home Jurassic World The Batman Morbius Fargo Uncharted

TOP 10 – Serie TV in streaming

Stranger Things Obi-Wan Kenobi This Is Us The Boys New Amsterdam South Park Jurassic World – Nuove Avventure The Orville Game of Thrones – Il trono di spade Bang Bang Baby

Ancora una volta, guardando alla classifica TOP 10 dei film, troviamo in prima posizione Top Gun. Il film è tornato alla ribalta grazie all’uscita nelle sale cinematografiche di del sequel Top Gun: Maverik. Ad oltre 30 anni di distanza, gli spettatori vogliono scoprire le origini di Pete “Maverick” Mitchell (interpretato da Tom Cruise) e come sia diventato un comandante di aerei da combattimento per la Marina Americana.

Andando a guardare la TOP 10 delle Serie TV, il contenuto più apprezzato dagli utenti è Stranger Things. Arrivata alla quarta stagione, la serie segue le vicende di Undici (Millie Bobby Brown) e dei suoi amici, impegnati a combattere i mostri del Sottospra.