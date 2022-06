A partire dal 3 giugno 2022, gli utenti Nintendo Switch potranno giocare a Mr. Prepper. Il titolo è già disponibile per PC e console Xbox e PlayStation e, finalmente, arriva anche per la console Giapponese.

Il titolo può essere definito come un survival game con elementi di avventura ed esplorazione con la possibilità di crafting. L’obiettivo dei giocatori sarà quello di sopravvivere ad una apocalisse nucleare personalizzando il proprio rifugio e raccogliendo risorse.

Lo sviluppo di Mr. Prepper è stato curato dallo studio Rejected Games. Il debutto della versione PC risale al 2011 e il livello di apprezzamento è eccezionale. Le recensioni ottenute su Steam sono per l’84% positive su oltre tremila recensioni pubblicate. Inoltre, da allora è stato portato anche sulle console Sony e Microsoft.

Un elemento che gli utenti certamente apprezzeranno è la grafica particolare e l’atmosfera distopica. La visuale a scorrimento permette anche un approccio diverso al gameplay. Il tutto permette di creare una maggiore coinvolgimento da parte dei giocatori.

Infatti, ogni decisione presa durante il gioco avrà ripercussioni a breve-lungo termine e quindi bisognerà valutare ogni azione. Bisognerà capire quali aree esplorare, come utilizzare al meglio gli oggetti e costruire il proprio bunker con tutte le stanze necessarie.

Sarà possibile anche creare un razzo, ma starà ai giocatori capire cosa farne. Per giocare a Mr. Prepper sarà necessario un approccio cauto e tattico per non sprecare risorse e sfruttare al massimo le poche disponibili.