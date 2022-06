Nonostante Samsung sia impegnata nelle ultime fasi dello sviluppo della famiglia di foldable Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni anche sulla futura serie Galaxy S23.

I flagship coreani non arriveranno prima del prossimo anno, ma lo sviluppo è già in corso. Grazie ad alcune indiscrezioni emerse in queste ore, possiamo scoprire quali novità ci attendono anche se, per il momento, non c’è ancora nulla di ufficiale.

Il designer Technizo ha provato ad immaginare come potrebbe apparire il Galaxy S23 Ultra, la versione più potente dell’intera famiglia. Lo smartphone, secondo l’artista, sarà un ponte di congiunzione tra la linea Galaxy S e la linea Note.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si mostra in tutta la sua bellezza nel primo render non ufficiale realizzato dal designer Technizo

Infatti, nel render pubblicato online si nota immediatamente la presenza della S Pen come elemento caratteristico di Galaxy S23 Ultra. Inoltre, il device potrà contare anche su una fotocamera posteriore principale da 200 MP.

Il designer ipotizza che il modulo principale sarà un Samsung HM1 ISOCELL a cui si affiancheranno altre tre ottiche. L’interno modulo fotografico avrà dimensioni notevoli per ospitare le quattro ottiche e occuperà un’ampia porzione delle scocca posteriore. Sotto la scocca troverà spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per garantire il massimo supporto al sensore da 200MP.

Molto probabilmente, la serie Galaxy S23 avrà design e caratteristiche hardware simili tra loro ma con alcune differenze nette. Tra queste spicca il display LTPO con refresh rate dinamico da 10Hz a 120Hz. Tuttavia la versione vanilla e quella Plus potrebbero non vantare come ottica principale quella da 200MP ma un “semplice” sensore da 108MP.

Su tutti i modelli, invece, ci aspettiamo la presenza di Android 13 come sistema operativo. Samsung inoltre farà debuttare la propria interfaccia utente proprietaria One UI 5 con tantissime novità che i fan certamente apprezzeranno.