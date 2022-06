Il nuovissimo ZTE Axon 40 Ultra arriverà ufficialmente sul mercato a partire dall’8 giugno 2022. L’azienda ha confermato il debutto del flagship sul proprio sito ufficiale, confermato anche i prezzi di lancio.

Lo ZTE Axon 40 Ultra sarà acquistabile al prezzo di 829 euro a partire dal 21 giugno. Tuttavia, a patire dall’8 giugno, gli utenti potranno effettuare il pre-ordine in un modo inusuale. Sul sito ufficiale, sarà possibile acquistare un buono sconto di 50 euro al prezzo promozionale di 1.99 euro.

Il device si configura come un top di gamma assoluto e dotato delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Infatti, il display può vantare pannello AMOLED da 6.8 pollici e la presenza di una Under-Display Camera (UDC).

ZTE ha finalmente svelato la data del debutto ufficiale di Axon 40 Ultra e il prezzo di lancio del flagship

La fotocamera frontale è installato sotto il display permettendo al pannello di occupare tutta la superficie frontale. Questa configurazione offre agli utenti la massima flessibilità durante la fruizione dei contenuti multimediali.

La vocazione multimediale è confermata anche dal comparto fotografico denominato “Trinity”. Il nuovo ZTE Axon 40 Ultra è caratterizzato dalla presenza di tre ottiche principali da 64MP tra cui anche una lente ultra-wide-angle e una dotata di un teleobiettivo periscopico.

I sensori scelti per il device sono i Sony IMX787, soluzioni di nuova generazione che fanno il proprio debutto con il flagship ZTE. La scelta è ricaduta su questi sensori per garantire le massime prestazioni di scatto, di messa a fuoco e di versatilità in tutte le condizioni ambientali.

Sotto la scocca trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da memorie UFS3.1 e RAM LPDDR5. La combinazione di questi elementi permette performance eccezionali. Per mantenere le temperature sempre sotto controllo, Axon 40 Ultra è equipaggiato con un sistema di dissipazione a camera di vapore con materiali di derivazione aerospaziale. La batteria è da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 65W.