I nuovi scintillanti design della schermata di blocco dell’iPhone in iOS 16 potrebbero aver catturato tutta l’attenzione al WWDC 2022, ma nascosta sotto di essi c’è una nuova funzionalità che è anche la prima per Apple: funzionalità di modifica in stile Photoshop.

Tradizionalmente, gli strumenti di intelligenza artificiale di Apple si sono concentrati sull’assistenza nell’acquisizione di bellissime immagini dell’iPhone anziché sull’editing. Tuttavia, una nuova funzione ‘Ricerca visiva’, che sarà disponibile nell’app Foto e in iOS 16, ti consente di premere sul soggetto di una foto e quindi estrarlo dallo snap per incollarlo da qualche altra parte, ad esempio in Messaggi.

iOS 16 sarà disponibile in autunno

Potrebbe non sembrare molto, ma la funzione senza nome, che è simile a ‘Magic Eraser’ di Google per telefoni Pixel, sarà una spinta sostanziale per gli iPhone quando arriverà nell’aggiornamento del software entro la fine dell’anno. Apple in genere lascia tali tattiche ai migliori strumenti di fotoritocco, ma ora sta sperimentando le abilità automatizzate di Photoshop.

Solo pochi anni fa, ritagliare un oggetto complesso in un’inquadratura era l’obiettivo degli specialisti di Photoshop. Tuttavia, Apple afferma che la sua funzione Visual Look Up, che allo stesso modo fornisce informazioni sull’argomento su cui tocchi, si basa su potenti modelli di apprendimento automatico.

Apple afferma che la semplice rimozione di un Bulldog francese dallo sfondo di una foto è alimentata da un modello e un motore neurale che esegue 40 miliardi di operazioni in millisecondi. Ciò significa che sarà compatibile solo con iPhone XS (e modelli successivi).

A parte l’app Foto, la funzionalità sembra funzionare in Quick Look, che ti consente di visualizzare rapidamente in anteprima le fotografie nelle app. Viene anche ripreso nelle nuove schermate di blocco configurabili di iOS 16, che possono inserire frammenti di una foto davanti all’orologio del tuo iPhone per un look più moderno.

La funzione ora si limita a ritagliare e incollare rapidamente oggetti nelle immagini, ma Apple ovviamente desidera incorporare strumenti in stile Photoshop nei suoi iPhone. E iOS 16 potrebbe essere solo l’inizio della sua lotta con Adobe e Google in termini di modifiche per le tue foto.