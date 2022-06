WhatsApp ha un menu sconosciuto a molti utenti. Da esso è possibile accedere ad alcune funzioni rapide e widget che ti permettono di aprire le conversazioni più facilmente. Qui, nella guida che segue, ti diciamo come funziona questo menu su Android e a cosa serve.

Innanzitutto, anche se si tratta di un “menu segreto“, si tratta in realtà di una funzione a disposizione di tutti gli utenti. Quello che succede è che generalmente è sottoutilizzato. Per aprire questo menu, basta individuare l’icona di WhatsApp e premere a lungo su di essa.

Da qui, sullo schermo apparirà il menu di azione rapida. Quando lo hai disponibile, puoi aprire le conversioni recenti.

E se trascini qualche chat, verrà abilitato un collegamento nella schermata iniziale che ti porterà direttamente alla conversazione.

Inoltre, è possibile aprire il selettore dei widget. Questi plug-in ti danno accesso a funzioni rapide direttamente dal launcher dell’applicazione.

Ecco come utilizzare questo widget sconosciuto

Uno dei widget più interessanti di WhatsApp è la scorciatoia della fotocamera. Inoltre, Whatsapp mette a disposizione anche una casella di conversazione in cui puoi vedere gli ultimi messaggi.

Infine, il menu segreto è il posto dove andare se vuoi entrare nella sezione informazioni dell’applicazione, da dove puoi gestire le impostazioni avanzate di WhatsApp.

Si prega di notare che il contenuto di questo menu non è statico. Mentre usi WhatsApp, in questo spazio appariranno funzioni utili e scorciatoie rilevanti. Pertanto, è interessante che ti abitui a visualizzare il “menu segreto” di WhatsApp. Questa è una buona funzionalità se si desidera utilizzare questa applicazione in un modo più rapido e completo.