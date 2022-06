Secondo una fonte di Apple Insider, Apple debutterà con un nuovo motore di ricerca web simile a Google nel gennaio 2023. Le voci sullo sviluppo di un concorrente di Google da parte di Apple non sono nuove, ma sono rare. Ora, Robert Scoble ha dettagliato ciò che crede che Apple rilascerà.

Scoble in precedenza aveva affermato che la società avrebbe rivelato il suo ‘Apple Glass basato su VR’ al WWDC22. In passato si ipotizzava che la società di Cupertino potesse sostituire i servizi di Google e alla fine lo ha fatto abbandonando Google Maps a favore delle proprie Maps, nonostante un inizio difficile.

Apple vuole competere con Google

Inoltre, Apple ha già un motore di ricerca che funziona con Siri e Spotlight. Quindi non sembra essere una grande difficoltà per l’azienda espandersi in un vero e proprio motore di ricerca universale per competere con Google. Apple potrebbe perdere molti soldi se costruisse il proprio motore di ricerca globale per i clienti. Secondo le precedenti affermazioni, Google dovrebbe pagare ad Apple $ 15 miliardi nel 2021 per mantenere la sua posizione di motore di ricerca predefinito su iOS. Se le cifre sono corrette, l’acquisizione vale dal 15% al ​​20% dell’utile annuale di Apple nel 2020.

All’epoca è stato consigliato a Google di pagare il prezzo per evitare di perdere la loro parte del mercato dei motori di ricerca predefinito a favore di Microsoft Bing. WWDC sarà nuovamente disponibile online quest’anno, secondo MacRumors. Tuttavia, alcuni fortunati sviluppatori saranno presenti durante l’evento presso il sito di Apple Park. Apple ha lanciato una nuova pagina ‘Oltre il WWDC’, che elenca gli eventi guidati dalla comunità che si svolgono durante o dopo il WWDC, che va dal 6 giugno al 10 giugno.

La pagina, ad esempio, presenta la WWDC Community Week, un evento ospitato dalla community che consente agli sviluppatori di interagire con altri sviluppatori tramite watch party, laboratori di tutoraggio, presentazioni della community, hackathon e altri eventi.