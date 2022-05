Iliad ha rivoluzionato in maniera totale la sua offerta nel corso di questo 2022. Il provider francese, per la prima volta in Italia, garantisce agli abbonati un servizio aggiuntivo rispetto alla telefonia fissa, con la disponibilità delle prime offerte per la Fibra ottica.

La presenza del gestore francese nel campo della telefonia fissa si concretizza con l’offerta Iliad Box. In vista dell’estate gli utenti potranno scegliere quest’offerta, il cui costo è pari a 23,90 euro ogni mese. I contenuti prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri, fissi e mobili, senza scatto alla risposta e anche verso l’estero. La parte per internet prevede connessione senza limiti sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, la migliore occasione di Iliad resta la Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa avranno ancora una volta a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket pari a 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Coloro che scelgono questa promozione dovranno solo aggiungere una quota una tantum pari a 10 euro.

Le sorprese per chi opta per la Giga 120 non finiscono qui. Gli utenti che effettuano la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono potranno anche ricevere un ulteriore vantaggio. In caso di attivazione speculare di una ricaricabile di Iliad, il prezzo per la tariffa di Fibra ottica sarà pari a soli 15,99 euro al mese.