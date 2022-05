Le speculazioni su una collaborazione tra Xiaomi e Leica si sono rivelate vere. In un comunicato stampa, entrambe le aziende hanno confermato la loro relazione, indicando che il prossimo telefono di punta di Xiaomi utilizzerà sicuramente gli obiettivi della fotocamera del produttore tedesco.

Xiaomi e Leica hanno dichiarato in un comunicato stampa che “condividono le stesse idee sull’imaging mobile”, aggiungendo che “entrambe le società sono desiderose di esplorare continuamente le prestazioni ottiche e l’esperienza fotografica nell’era dell’imaging mobile attraverso scoperte tecnologiche estreme e ricerche estetiche”.

Xiaomi e Leica si preparano per il rilascio di luglio

Leica aveva già collaborato con Huawei, ma presumibilmente a seguito delle sanzioni dell’OEM cinese, la società tedesca di fotocamere ha deciso che Huawei P50 sarà il loro ultimo telefono.

Xiaomi e Leica hanno confermato in un comunicato stampa che il primo frutto della loro collaborazione sarà svelato formalmente a luglio di quest’anno. Purtroppo non hanno svelato il nome dello smartphone, ma se le segnalazioni sono vere il device in questione dovrebbe essere lo Xiaomi 12 Ultra.

Ci aspettiamo uno snapper frontale da 32 MP e una configurazione quad-camera sul retro con uno snapper primario IMX800 da 50 MP e un obiettivo zoom periscopio. Inoltre, dato che i telefoni Huawei con marchio Leica possono scattare foto monocromatiche e avere filtri colorati nell’app della fotocamera, ci aspettiamo che Xiaomi 12 Ultra abbia capacità simili.

Secondo quanto riportato, lo Xiaomi 12 Ultra avrebbe una batteria da 4.900 mAh e supporterebbe la ricarica rapida da 120 W, come affermato in precedenza. Il core del nuovo telefono sarà la CPU Snapdragon 8 Gen 1, il che implica che presenterà prestazioni di punta e fino a 12 GB di RAM con 256 GB di capacità di archiviazione. Si ritiene inoltre che lo Xiaomi 12 Ultra vanti un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Prevediamo che il prezzo sarà alto. Quando Xiaomi Mi 11 Ultra è stato rilasciato, costava circa 1400 euro e prevediamo che Xiaomi 12 Ultra avrà un prezzo simile.