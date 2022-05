I clienti Iliad e MVNO propensi al cambio di operatore possono optare per WindTre, il gestore che permette di ricevere fino a 150 GB di traffico dati a partire da soli 7,99 euro al mese. Le offerte operator attack del pacchetto WindTre GO attualmente disponibili per i clienti dell’operatore francese e dei principali operatori virtuali sono quattro. Tutte includono una quantità illimitata di minuti per le chiamate e 200 SMS verso tutti i numeri ma cambiano le soglie di Giga previste e il costo da sostenere per il rinnovo mensile.

WindTre GO: ecco le migliori offerte per i clienti Iliad e MVNO!

Le due offerte operator attack più convenienti sono:

la WindTre GO 50 Star + Digital che, a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

che, a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, al costo di 7,99 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto, permette di ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Un costo di rinnovo di poco più elevato è previsto per le due ulteriori offerte disponibili, cioè: