Auto e guida autonoma: ecco quali sono i livelli ADAS disponibili

Il mondo delle auto è in procinto di effettuare i cambiamenti eccezionali soprattutto per quanto riguarda le motorizzazioni. L’elettrificazione è uno dei processi più in voga del momento, visto che nel prossimo futuro le auto non potranno più essere alimentate dai carburanti più famosi come benzina e diesel.

Per questo motivo, come stanno dimostrando già da diverso tempo, le case produttrici stanno mettendo in campo tutte le loro conoscenze per migliorare di gran lunga il settore automotive. Secondo quanto riportato, oggi la guida autonoma risulta una delle tecnologie più apprezzati dal pubblico e soprattutto sviluppate dai produttori.

Esistono svariati livelli che classificano la guida autonoma per le auto, le quali consentono quindi al guidatore di provare cosa significa guardare la propria auto guidarsi da sola.

Guida autonoma: le auto possono aiutare il conducente durante la guida

Ci sono quindi più step, come il primo che fornisce semplicemente supporto al conducente come in sterzata, accelerazione e frenata. In questo caso quindi le auto riusciranno anche a tenere la corsia senza perdere il centro, utilizzando il Cruise control.

C’è poi il secondo livello di guida autonoma che mantiene la corsia ma è anche in grado di accelerare o frenare in maniera autonoma tenendosi a distanza dalle auto che precedono quella del conducente in questione.

Il livello tre riguarda poi la guida autonoma reale, la quale parte con sistemi come il traffic jam assist, o traffic jam chaffeur. Stiamo parlando di opportunità di accelerare, frenare e sterzare anche all’interno del traffico.

Il livello 4 è il primo in cui l’auto è in grado di guidare da sola, lasciando dunque che il conducente possa stare con le mani in mano sempre tenendo però l’attenzione alta.

Infine ecco il quinto livello, con i sistemi di automazione sempre attivi in qualsiasi condizione senza limiti.le vetture che hanno questo tipo di guida autonoma non hanno né pedali né volante.