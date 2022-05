Realme continua ad espandere il suo portafoglio prodotti che le sta consentendo di ottenere dei risultati decisamente importanti se rapportati ad un mercato globale degli smartphone che si trova in un periodo particolarmente difficile.

Solo nel corso del primo trimestre del 2022, Realme ha infatti visto le sue spedizioni aumentare del 307% in Europa occidentale rispetto all’anno precedente. Scopriamo ora le ultime novità sulla gamma 9 Series.

Realme 9 e 9 5G stanno per arrivare in Italia

Da qualche giorno il colosso ha annunciato ufficialmente la versione europee di Realme 9 5G che, nonostante abbia lo stesso nome del modello annunciato in India lo scorso marzo, è comunque diverso sia dal punto di vista estetico che hardware. Annunciata anche la versione 4G di Realme 9 oltre alla disponibilità in Europa del tablet Realme Pad mini, ufficializzato lo scorso aprile.

Realme 9 5G è tra gli smartphone 5G più sottili sul mercato grazie al suo spessore di 8,5 mm ed un peso di 188 grammi che lo rendono sicuramente molto comodo da utilizzare. Molto particolare anche la scocca posteriore caratterizzata da un effetto ondulato ottenuto tramite un processo produttivo con rivestimenti di diversi spessori in punti diversi.

Realme 9 5G ha un prezzo di listino che parte da 259 euro ma dal 12 al 14 maggio è in promozione su Amazon a 229,99 euro in versione 4GB/64GB e 279,99 euro in versione 4GB/128GB. Realme 9 4G ha un prezzo di listino a partire da 279 euro ma dal 17 al 21 maggio è in promozione su Amazon a 249,99 euro in versione 6GB/128GB e 299,99 euro in versione 8GB/128GB.

Infine, Realme Pad mini ha prezzi di listino che partono da 179,99 euro ma dal 17 al 24 maggio è in promozione su Amazon a 159.99 euro per la versione Wi-Fi 3GB/32GB, 179.99 euro la versione Wi-Fi 4GB/64GB ed infine a 199.99 euro per quella LTE 4GB/64GB.