Xiaomi si sta preparando al debutto di un nuovo device flagship che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Lo smartphone in questione sarà Xiaomi 12S Pro e si preannuncia un dispositivo molto particolare.

Infatti, il flagship è atteso al debutto con il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, la versione potenziata del chipset realizzato da Qualcomm. Tuttavia, recenti indiscrezioni indicano che ci sarà anche una seconda variante dotata di un SoC diverso.

Come svelato da Xiaomiui, farà il proprio debutto anche un Xiaomi 12S Pro equipaggiato con SoC MediaTek Dimensity 9000. Non ci saranno differenze tra i due modelli se non per il System-on-Chip che li spingerà.

Xiaomi 12S Pro si preannuncia un flagship molto interessante che arriverà sul mercato in due varianti spinte da SoC diversi

Questa svelta potrebbe essere legata ai mercati in cui saranno commercializzati i dispositivi. In ogni caso, la versione spinta dal SoC Dimensity 9000 sarà caratterizzata dal numero di modello 2207122MC come emerso dal database IMEI. Inoltre, il device è apparso nel database Mi Code, a conferma che il lancio potrebbe avvenire a breve.

Stando alle indiscrezioni più recenti, possiamo aspettarci che il Xiaomi 12S Pro sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.55 pollici. Il pannello avrà una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e 402 PPI. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una tripla fotocamera con ottica wide principale da 64MP affiancata ad una ultrawide da 8MP e un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale invece sarà da 16MP.

La batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il sistema inoltre potrà contare sulla presenza di Android 12 e dell’interfaccia proprietaria MIUI 13.La data di lancio non è ancora nota ma siamo certi che sarà comunicata a breve.