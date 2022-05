OnePlus si sta preparando al debutto del nuovo Nord 3. L’azienda aveva recentemente annunciato che la prima parte dell’anno sarebbe stata caratterizzata dall’arrivo di tanti nuovi dispositivi e la promessa sembra mantenuta.

Nelle scorse settimane infatti, hanno fatto il proprio debutto sia Nord CE 2 Lite 5G che OnePlus 10R e le novità non sono ancora finite. Il nuovo Nord 3 andrà a aumentare ulteriormente l’offerta del brand per permettere agli utenti di scegliere lo smartphone più adatto alle proprie esigenze.

Grazie al lavoro del leaker Mukul Sharma è possibile scoprire i primi dettagli sul prossimo device di OnePlus. Come si può leggere nel Tweet, il debutto è ormai imminente tanto che l’azienda ha aggiornato la pagina ufficiale dedicata al device.

Alright. The OnePlus Nord 3 is also coming up soon it seems. Have spotted it on the country's Indian website.

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNord3 pic.twitter.com/eg9LqWQanK

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 2, 2022