Ci sono notizie negative per Netflix nel corso di queste settimane. La pay tv streaming ha infatti perso un numero considerevole di abbonati nei primi mesi del 2022. La riduzione degli utenti si attesta sulle 200mila unità, una riduzione che solo in parte può essere giustificata con l’addio alla Russia, dopo il conflitto contro l’Ucraina.

Netflix, aumento dei prezzi e stop a tutti gli account condivisi

Ad incidere sul calo degli spettatori di Netflix sono stati anche i costi. Il servizio, infatti, da qualche settimana a questa parte ha previsto nuovi listini per l’accesso alla piattaforma per film e serie tv.

Tanti abbonati che si garantiscono l’accesso al ticket Premium dovranno ora pagare 17,99 euro al mese anzichè15,99 euro al mese. Anche per il pacchetto Standard, il prezzo è più alto, sino a 11,99 euro. Queste rimodulazioni sui costi sono previste tanto per i nuovi clienti, tanto per i vecchi abbonati.

Una seconda novità potrebbe rendere ancora più scontenti i clienti di Netflix in queste settimane. La piattaforma streaming ha infatti deciso di contrastare in maniera decisa la pratica degli account condivisi. In vista, per i clienti, c’è una stretta su questa possibilità.

L’obiettivo di Netflix sarebbe quello di evirare la condividere dell’account con amici, parenti o sconosciuti. In base a quello che è l’attuale regolamento della piattaforma streaming l’unica condivisione oggi disponibile per gli utenti è quella per i conviventi del proprio nucleo domestico. In caso di mancata osservazione della norma, in futuro potrebbe essere disposto anche il ban dal servizio a tempo indeterminato.