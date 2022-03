È arrivato un nuovo fine settimana, ecco le nostre cinque scelte migliori che potrai guardare su Netflix.

Ci sono state alcune grandi uscite questa settimana sulla piattaforma. Ci sono stati anche alcuni spettacoli eccellenti le settimane precedenti, inclusa l’ultima stagione di The Last Kingdom.

Ma non perdiamo tempo e scopriamo la lista dei 5 migliori film da guardare questo fine settimana.

Film Netflix marzo 2022

A Walk Among the Tombstones

Neeson interpreta un ex ufficiale della polizia di New York, Matt Scudder. Ora è un detective senza licenza e finisce con un trafficante di droga come cliente. La moglie del trafficante di droga è stata rapita e brutalmente uccisa, e lui vuole vendicarsi.

Scudder approfondisce l’intera operazione e presto lo porta attraverso le strade secondarie di New York per catturare gli assassini.

Black Crab

Noomi Rapace è nel prossimo film Netflix da guardare, intitolato Black Crab. Questo thriller d’azione svedese è ambientato in un mondo post-apocalittico. Sei soldati partono per una missione segreta per ottenere un pacco misterioso attraverso un arcipelago ghiacciato.

Naturalmente, ci sono domande su cosa c’è nel pacchetto. Ci sono anche strane forze che dovranno affrontare lungo la strada, in un film quasi post-apocalittico.

Catherine Cohen: The Twist

Tecnicamente questo non è un film; è uno speciale. Tendono comunque a durare quanto o poco meno della maggior parte dei film Netflix.

Catherine Cohen sale sul palco in questo speciale comico. Se hai visto i suoi altri contenuti, saprai che è uno spettacolo da guardare.

Salvato da Ruby

L’attore di Flash, Grant Gustin, ha deliziato la platea di Netflix con Salvato da Ruby. Questo è sicuramente uno dei più grandi film della settimana.

È basato su una storia vera (e il vero cane Ruby sta ancora lavorando) e segue un agente di stato con il sogno di unirsi all’unità K-9. Ma alla fine finisce per salvare un cucciolo con pochissimo tempo a disposizione.

Windfall

Concludiamo la lista con un grande film drammatico interpretato da Lily Collins, Jesse Plemons e Jason Segel. Segel interpreta un uomo che decide di entrare nella casa delle vacanze di un miliardario tecnologico.

Il film si trasforma in una situazione di ostaggio.