WindTre propone un allenamento tariffario per i suoi clienti, in base a quelle che sono le modifiche già divenute ufficiali per gli altri operatori di telefonia mobile in Italia. Questi cambiamenti unilaterali sono già ufficiali nel mese di maggio 2022.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Anche WindTre, in linea con altri gestori come TIM e Vodafone, ha scelto la via delle rimodulazioni tariffarie. Il gestore arancione propone una duplice modifica non direttamente per i costi delle sue tariffe, quanto per alcune condizioni. Le rimodulazioni andranno ad impattare principalmente su un folto numero di ex abbonati con vecchia SIM di 3 Italia.

La scelta di WindTre è quella di puntare sulla continuità dei consumi. In tal senso, gli abbonati del gestore arancione potranno contare su soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro per un giorno. Il pacchetto si attiva in automatico alla scadenza mensile della tariffa di riferimento, in caso di mancato credito per procedere con lo stesso rinnovo.

Il blocco del traffico di WindTre sarà applicato non nel giorno del rinnovo, quindi, ma solo tre giorni dopo il mancato aggiornamento della promozione ricaricabile di riferimento. Anche nel secondo giorno disponibile, il costo dei consumi illimitati sarà di 0,99 euro.

Altre novità di WindTre è inerente alla connessione internet. I clienti, infatti, avranno anche un Giga extra per la connessione di rete in caso di esaurimento prematuro della quota prevista della ricaricabile. Il prezzo, anche in tale circostanza, sarà di 0,99 euro con la soglia che sarà aggiunta solo in caso di necessità.