Il Nord 2 è uno dei pochi dispositivi OnePlus che non ha ancora ricevuto un aggiornamento ad Android 12. Sebbene l’azienda cinese abbia dichiarato che sta lavorando per inviare l’aggiornamento agli utenti di OnePlus Nord 2 il più rapidamente possibile, l’ultima versione indica che è così.

È la prima volta che una Open Beta di OxygenOS 12 su larga scala è stata resa accessibile per le unità OnePlus Nord 2 in tutto il mondo. Tuttavia, anche se questa non è una versione stabile del tanto atteso aggiornamento di Android 12, è un’indicazione che molto probabilmente OnePlus Nord 2 sarà il prossimo telefono a ricevere l’aggiornamento software.

OnePlus Nord 2, l’aggiornamento include diversi bug

Ci sono riferimenti agli aggiornamenti di sistema e alle nuove funzionalità nel registro delle modifiche della versione Open Beta 1 di OxygenOS 12 basata su Android 12, inclusi miglioramenti della modalità scura, Galleria, funzionalità Work-Life Balance, giochi e molti altri.

OnePlus ha individuato anche un paio di problemi noti che verranno risolti in un futuro aggiornamento, come il fatto che i possessori di OnePlus Nord 2 potrebbero non essere in grado di utilizzare Face Unlock al buio dopo aver acceso ‘Schiarisci schermo in penombra’ nel menu Impostazioni del dispositivo. Inoltre, Fortnite si arresterà in modo anomalo dopo aver installato questo aggiornamento, quindi non preoccuparti nemmeno di provare ad aprirlo.

Gli utenti di OnePlus Nord 2 che vogliono provare la build iniziale di OxygenOS 12 basata su Android 12 possono farlo scaricando l’aggiornamento dal forum ufficiale di OnePlus. Un pacchetto di rollback è disponibile anche per le persone che desiderano ripristinare Android 11 dalla versione corrente del sistema operativo.