Evan Blass, un informatore, ha lasciato intendere che il Google Pixel Watch, che esegue Wear OS 3.1, potrebbe essere rilasciato a breve. Il dispositivo indossabile intelligente è stato oggetto di molte speculazioni e dubbi per un po’ di tempo, e la nuova convinzione non fa che aumentare.

Secondo Blass, Pixel Rohan verrà rilasciato presto, anche se non sono state annunciate date esatte ma sembra arriverà nel 2022. Il nome in codice Rohan è da tempo collegato al primo smartwatch di Google. Tuttavia, questo non suggerisce necessariamente che l’oggetto sarà conosciuto come Rohan quando verrà rilasciato. Google potrebbe utilizzare un nome di marketing più memorabile per un dispositivo progettato per competere con pesi massimi del settore come Apple e Samsung.

Google Pixel Watch sarà rilasciato probabilmente nel 2022

Pixel Watch eseguirà la versione più recente del sistema operativo Wear, 3.1. Tuttavia, Wear OS 3.1 può apportare solo alcuni miglioramenti in termini di funzionalità ed estetica rispetto alla versione 3.0. Resta da vedere che tipo di miglioramenti porterà Google Pixel Rohan sugli attuali dispositivi di punta come l’Apple Watch. Le presunte date di lancio dello smartwatch dell’11 maggio, luglio e ottobre 2022 hanno aggiunto confusione. La data di maggio corrisponde alla conferenza I/O del 2022 e potrebbe essere una data di lancio praticabile.

Sebbene molti dei dettagli e delle specifiche dello smartwatch Pixel siano teorici, il dispositivo potrebbe avere un aspetto circolare e offrire un monitoraggio ECG di fascia alta. Questo si aggiungerà ai sensori fondamentali che hanno spinto gli smartwatch all’avanguardia nella tecnologia della salute e del fitness. Si dice anche che includa fino a 32 GB di memoria interna, mettendolo in linea con i leader del mercato. È probabile che anche il processore del dispositivo sia di fascia alta, ma non sono stati rilasciati dettagli. Non ci sono indicazioni sul prezzo del nuovo dispositivo.