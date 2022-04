Su Nintendo Switch è pronto a fare il proprio debutto il nuovo titolo Robo Wars. Gli utenti potranno affrontare una serie di sfide frenetiche e all’ultimo respiro impersonando uno dei tanti mecha corazzati e pronti allo scontro.

Le dinamiche del gioco sono da platform con particolare focus sulla sfida tra robot. Ad un primo sguardo è possibile notare alcuni riferimenti a titoli del calibro di Brawlhall, Super Smash Bros e TowerFall.

I robot potranno sfidarsi con proiettili ed esplosioni e alla fine di ogni partita, sarà possibile effettuare upgrade al proprio mecha. Saranno presenti numerosi power-up che cambieranno le dinamiche e l’approccio alla sfida oltre a potenziare il proprio alter ego.

Robo Wars promette ore di svago in single player e in multiplayer con devastanti sfide tra mecha armati fino ai denti

Il lancio di Robo Wars è fissato per il 15 aprile su Nintendo eShop e promette ore di combattimenti da soli o in compagnia. Infatti, sarà possibile giocare al titolo sia da in single player che in multiplayer sulla stessa console.

Lo sviluppo è stato curato dallo studio polacco Simplicity Games mentre la pubblicazione su Nintedo Switch è affidata a MobilWay S.A. Łukasz Zabłocki, CEO di MobilWay S.A. ha commentato: “In Robo Wars, i giocatori possono sperimentare un gameplay dinamico e ricco di azione. Le lotte tra robot umanoidi si svolgono ad un ritmo frenetico e lo stile grafico si adatta perfettamente alla natura del combattimento mecha“.

I giocatori potranno scegliere tra 13 tipi di robot e 10 tipologie di armi e tutti i personaggi possono essere modificati secondo vari parametri. Le arene disponibili sono 8 e ognuna sarà diversa dalla precedente con elementi unici e distintivi.