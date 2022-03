WindTre non vuole essere secondo rispetto ad Iliad e altri altri operatori nella corsa primaverile della telefonia mobile. Il gestore arancione proprio nel corso di queste settimane sta promuovendo la sua principale offerta low cost, alternativa alla Giga 150 di Iliad. La migliore occasione per il pubblico resta la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost anche a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta allo stato attuale la migliore ricaricabile per i clienti del gestore arancione. Al netto di soglie illimitate, la tariffa prevede anche i costi più bassi del mercato.

Nel dettaglio, i clienti di WindTre che optano per questa tariffa potranno ricevere Giga senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche chiamate infinite verso tutti. Il costo della ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ ha anche un ulteriore punto di vantaggio per tutti i clienti. Gli abbonati, infatti, avranno la garanzia di un costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. A differenza del recente passato, WindTre si impegna a non effettuare rimodualzioni almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa di WindTre dovranno versare al tempo stesso una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Così come per la altre tariffe low cost di WindTre, anche in questa circostanza è prevista la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.