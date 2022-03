TIM Wonder è una delle varie offerte operator attack del noto operatore telefonico italiano. In questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di proporre una nuova versione di questa offerta volta a contrastare i rivali ho. Mobile e LycaMobile. Vediamo qui di seguito cosa cambia rispetto alla versione precedente.

TIM propone una nuova versione dell’offerta TIM Wonder contro ho. Mobile è LycaMobile

L’operatore telefonico TIM sta proponendo in questi giorni una nuova versione dell’offerta di rete mobile TIM Wonder. In particolare, la precedente versione includeva minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G.

La nuova versione, però, includerà anche SMS illimitati verso tutti i numeri, 20 GB in più (per un totale di 70 GB al mese) e supporterà anche la connettività 4.5G. Il costo del rinnovo dell’offerta sarà sempre pari a 9,99 euro al mese.

TIM Wonder sarà però disponibile soltanto agli utenti che richiederanno la portabilità dagli operatori rivali ho. Mobile e LycaMobile. Oltre a questo al momento dell’attivazione bisognerà pagare 25 euro che includono il costo della scheda SIM con 20 euro di traffico incluso. Il primo mese e il costo di attivazione saranno gratuiti.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico TIM ha anche dato la possibilità ad alcuni clienti selezionati di acquistare a rate e senza anticipo alcuni smartphone e smartwatch in occasione della Festa della Donna. L’iniziativa è valida dal 5 al 12 marzo 2022 e, tra i dispositivi acquistabili a rate, ci sono gli ultimi Oppo A94 5G, Xiaomi 11T Pro 5G e Samsung Galaxy Watch 4 Active da 40 mm LTE.