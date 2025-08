Tim: offerta super per gli under 30 con opzione per i giga illimitati

Chiunque costantemente durante l’arco della giornata usufruisce della propria offerta telefonica in modo da restare connesso con la propria vita digitale ogni minuto, per farlo ovviamente l’offerta attiva sul numero di telefono rappresenta un elemento indispensabile che proprio non può mancare, ecco dunque che bisogna scegliere una promozione in grado di soddisfare le esigenze che abbiamo durante l’arco del mese per tutta la durata della fatturazione in modo da arrivare alla fine della mensilità senza troppi problemi.

L’offerta che attiviamo di conseguenza deve avere tutte le caratteristiche necessarie e fare una scelta giusta e consapevole e a dir poco indispensabile, qui in Italia infatti i provider telefonici non mancano e i cataloghi di offerte sono davvero ricchi e variegati di possibilità, dunque prima di scegliere è opportuno vedere con attenzione tutte le opzioni che abbiamo a disposizione, ad esempio un provider che sicuramente rappresenta una vera e propria garanzia per quanto riguarda il suo catalogo di offerte è Tim.

Quest’ultimo sul suo sito ufficiale recentemente lanciato una nuova offerta dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni, l’offerta in questione garantisce caratteristiche davvero interessanti e permette addirittura di sfruttare un bonus davvero eccezionale, scopiamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Anche i giga illimitati

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce l’accesso alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo mensile dell’offerta monta al 9,99 € e dovrete pagare un costo al momento dell’attivazione pari a 10 € come contributo per la Sim fisica che però include anche cinque euro di credito telefonico, ma non è finita qui, l’offerta in questione infatti nel caso godiate di una promozione di rete fissa già attiva nel vostro salotto, vi permetterà di accedere ai giga completamente illimitati sempre in 5G è sempre al medesimo prezzo descritto sopra, un dettaglio decisamente importante che rappresenta una risorsa che attualmente davvero pochi provider sono in grado di offrire, se siete interessati dunque potete effettuare l’attivazione direttamente dal sito ufficiale di TIM.