Offerta raddoppiata: TIM Supreme GPRO adesso con 100 Giga a 5,99 euro

Il mercato della telefonia mobile continua a essere dominato da promozioni sempre più agguerrite. In questi contesto, TIM ha deciso di puntare con decisione sulle offerte “operator attack”, rilanciando una delle sue soluzioni più competitive. Ovvero la tariffa TIM Supreme GPRO. Attivabile solo nei negozi aderenti e dedicata esclusivamente a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, Fastweb e un lungo elenco di operatori virtuali, tale promo adesso mette a disposizione ben 100GB al mese. Il prezzo resta invariato a 5,99€ mensili.

Nuovi codici e offerte mirate: TIM sfida Vodafone, WindTre e gli altri

In precedenza, la soglia dati si fermava a 50GB. Ora invece l’offerta è stata potenziata, aggiungendo ulteriori 50GN bonus. Ogni mese, il cliente beneficia anche di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. La navigazione avviene su rete 5G con velocità massime di 250Mbps in download e 75Mbps in upload. Il costo del rinnovo può essere addebitato su credito residuo oppure gestito con TIM Ricarica Automatica. L’attivazione della SIM prevede un pagamento iniziale di 10€, mentre per l’attivazione dell’offerta è previsto un contributo di 6,99€. Alcuni Giga potrebbero essere resi disponibili entro 5 giorni dall’attivazione, e in caso di ritardi è consigliato contattare l’assistenza clienti.

Accanto alla Supreme GPRO, dal 16 maggio 2025 sono arrivate nei negozi TIM anche altre due nuove soluzioni pensate per chi proviene da altri grandi operatori. TIMPower Supreme Limited, rivolta agli ex clienti Vodafone e HOMobile, propone minuti illimitati, 200 SMS e 100GB in 5G a 7,99€ al mese. TIM Power Pro, invece, è destinata a chi arriva da WindTre o VeryMobile, con le stesse condizioni ma con SMS illimitati e un prezzo mensile di 8,99€.

Entrambe le offerte richiedono portabilità del numero e sono compatibili con la ricarica automatica. L’accesso alla rete 5G è incluso con il profilo standard. Per sbloccare il 5G Ultra, TIM propone un’opzione extra denominata “Ultra Priority Pass”. Quest’ ultima è attivabile a 1,99€ , poi mensile. Insomma, con questa serie di tariffe su misura, TIM consolida la propria presenza nel settore mobile, cercando di riconquistare clienti da tutti i principali competitor.