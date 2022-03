Durante il l’evento State of Play tanuto da PlayStation , i ragazzi di Avalanche Software e Warner Bros. Games hanno mostrato il tanto atteso gameplay di Hogwarts Legacy. Durante i 20 minuti dedicati al titolo, ben 14 minuti sono stati dedicati ad immagini prese direttamente dal gioco.

Gli speaker hanno confermato che il gameplay è preso direttamente da PlayStation 5 e quindi la versione finale apparirà esattamente come mostrato, se non meglio. L’unica nota negativa, se così possiamo definirla, riguarda la finestra di lancio.

Il gioco arriverà sugli scaffali a Natale 2022, quindi gli appassionati del mondo di Harry Potter dovranno aspettare tutto l’anno. Tuttavia, il progetto sembra estremamente ambizioso e, a giudicare dalle prime immagini, anche molto immersivo.

Finalmente è stato mostrato il primo video gameplay di Hogwarts Legacy, il titolo che permetterà ai giocatori di immergersi nel mondo della magia

Infatti, Hogwarts Legacy permetterà ai giocatori di vivere avventure inedite ambientate nel mondo della magia. La location sarà il Castello di Hogwarts ma in una ambientazione ben lontana da quella dei film.

Le vicende narrate nel gioco si svolgeranno nel 1800 e gli utenti impersoneranno uno studente impegnato nella vita scolastica. Sarà fondamentale seguire le lezioni per apprendere nuovi incantesimi ma sarà possibile esplorare altri luoghi come la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade.

Moira Aquier, narrative director del titolo ha commentato: “L’attenzione al dettaglio, la passione e l’amore per il brand da parte del team è sorprendente. Gli appassionati sapranno certamente che il mondo della magia esiste da tempo e anche Hogwarts è una roccaforte del mondo magico“.

Il gioco si configura come un action RPG con dinamiche da open world. La progressione del personaggio sarà fondamentale così come l’esplorazione della mappa e dei segreti del Castello di Hogwarts. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.