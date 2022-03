L’app Nintendo Switch Online, che funge da app mobile ufficiale per il servizio di abbonamento multiplayer di Switch, è stata completamente riprogettata. Oltre a un design completamente nuovo, l’aggiornamento 2.0 rende sostanzialmente più facile per gli utenti Switch aggiungere amici. In precedenza, i giocatori dovevano copiare meticolosamente un codice di 12 cifre ogni volta che volevano aggiungere qualcuno alla loro lista di amici; ora, l’identificazione può essere copiata con un solo tocco nell’app.

Ciò semplifica il processo e rende utile il download del software Nintendo Switch Online, che in precedenza era stato essenzialmente superfluo. Inoltre, ora puoi stabilire il tuo stato online e scoprire quali dei tuoi amici sono online senza dover ritirare la tua console. Sono state introdotte anche una serie di altre modifiche, secondo le note sulla patch sull’app store di iOS.

Nintendo Switch Online: la nuova app è già disponibile

L’aggiornamento arriva sulla scia del lancio del nuovo sistema di missioni e ricompense di Nintendo, che consente ai giocatori di guadagnare punti platino My Nintendo per il completamento degli obiettivi settimanali e mensili di base. Abbiamo pensato che fosse un metodo semplice per guadagnare punti da spendere in omaggi.

Dal suo primo debutto nel 2017, l’app Nintendo Switch Online è stata un po’ carente. Le sue capacità sono limitate e molti giocatori non prendono mai in considerazione l’installazione. Finora, la funzionalità più utile dell’app è stata la chat vocale online, che ti consente di comunicare con altri utenti Switch nei giochi multiplayer.

Questo, però, non è affatto rivoluzionario. La chat vocale, la selezione dello stato online e la chat in-game sono tutte disponibili senza la necessità di scaricare un programma aggiuntivo su PS5 e Xbox Series X.