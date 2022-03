In queste ore, il team di sviluppo di Instagram ha rimosso due app standalone legate al social network fotografico. Si tratta di Boomerang e Hyperlapse, app create per facilitare la creazione di contenuti agli utenti.

Gli siluppatori hanno rimosso entrambe le applicazioni sia dal Google Play Store che da Apple App Store. La notizia ha avuto particolare risonanza in rete ed è stata riportata da molti account Twitter tra cui anche quello di Matt Navarra, esperto di settore.

L’aizenda non ha comunicato un motivo ufficiale, ma probabilmente si tratta di una decisione legata alla volontà di accentrare tutte le funzionalità esclusivamente all’interno di Instagram. Infatti, recentemente i vertici di Meta hanno annunciato che anche l’app IGTV sarebbe stata chiusa.

Instagram sta rimuovendo tutte le app secondarie e integrando e unificando le varie funzioni all’interno dell’app principale del social network

Instagram has removed its standalone Boomerang and Hyperlapse apps https://t.co/ovoSOLuPKr — Matt Navarra (@MattNavarra) March 7, 2022

Questa scelta quindi conferma la voglia di eliminare tutte le app secondarie che potrebbero creare confusione negli utenti. Il team di sviluppo di Instagram ha già integrato le feature di IGTV all’interno del social network e crediamo che lo stesso accadrà anche per Boomerang e Hyperlapse. Infatti, il loro lancio risale ad un periodo in cui gli smartphone non erano così avanzati e potenti.

Era necessario avere un’app dedicata per effettuare i Boomerang e gli Hyperlapse e sfruttare tutta la potenza del device. In tempi più recenti, è possibile trovare feature simili già disponibili all’interno di Instagram, ma siamo certi che l’integrazione permetterà di aumentarne la qualità.

Attualmente resta attiva esclusivamente l’applicazione Layout ma crediamo che possa essere solo questione di tempo. Infatti, l’app permette di effettuare un collage di foto organizzandole secondo delle impostazioni predefinite. Si tratta di una feature che potrebbe essere integrata nell’app principale senza grossi problemi.