Samsung Electronics ha depositato un nuovo brevetto che descrive l’idea per un ipotetico device foldable. Nelle 66 pagine del documento risalente a metà 2021 si legge che lo smartphone Galaxy Z di nuova generazione è caratterizzato da un display mai visto prima.

Il pannello flessibile differisce da quelli visti su Galaxy Z Flip3 o Galaxy Z Fold3. Infatti non corre per tutta la lunghezza del device ma solo per una parte. Questo significa che una volta aperto, il terminale assume la forma di “P” ribaltata.

I ragazzi di LetsGoDigital hanno scoperto il brevetto che è diventato pubblico lo scorso 20 gennaio. In collaborazione con il designer Jermaine Smit, hanno creato le prime immagini amatoriali di come potrebbe apparire questo strano device Samsung.

Samsung sta lavorando ad uno smartphone foldable con una forma inedita ed innovativa del pannello pieghevole

Il form factor certamente rende unico il dispositivo e lo differenzia da qualsiasi altro device attualmente in circolazione. Il pannello pieghevole correrà lungo la cornice laterale e si bloccherà esattamente vicino alla fotocamera.

Questa scelta rende il pannello pieghevole ottimo per scattarsi selfie con la fotocamera principale. Una seconda funzione potrebbe essere quella delle notifiche quando lo schermo principale è rivolto verso il basso.

Aprendo il pannello pieghevole invece, si potrà sfruttare una funzionalità simile al picture-in-picture per mostrare due contenuti differenti tra il display principale e l’estensione. Magari si potrà navigare tra i menù sul pannello principale mentre su quello secondario è in riproduzione un video.

Quasi certamente, protezione sul pannello pieghevole si Samsung sarà offerta dalla tecnologia UTG (Ultra-Thin Glass). Si tratta della stessa soluzione utilizzata sull’attuale famiglia Galaxy Z che certamente verrà ulteriormente migliorata.