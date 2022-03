Il SUV AITO M5 è la prima vettura elettrica al mondo a poter contare su un cockpit interamente basato su HarmonyOS di Huawei. La vettura è stata realizza in collaborazione con Seres, un produttore di veicoli elettrici e un fornitore di componenti americano.

La vettura ha fatto il proprio debutto ufficiale lo scorso dicembre, mentre il prezzo di listino si è scoperto lo scorso 26 febbraio. A partire da 5 marzo sono iniziate le consegne della vettura elettrica ai vari proprietari. La cerimonia di consegna è stato un evento unico che ha permesso al brand di celebrare questo importante traguardo.

Infatti, AITO M5 è il frutto della collaborazione tra Huawei e Seres. Il colosso cinese ha lavorato a stretto contatto con il produttore di veicoli elettrici con sede in California per realizzare una vettura funzionale e armoniosa.

Huawei e Seres hanno iniziato le consegne di AITO M5, la prima vettura al mondo dotata di un cockpit basato su HarmonyOS

Il risultato è un SUV che può vantare un sistema di guida elettrico e uno smart cockpit totalmente fornito da Huawei. Il sistema è basato su HarmonyOS ottimizzato per il mondo automotive. Il brand cinese inoltre ha contribuito al design della vettura basato sullo stile “industrial” oltre che alla realizzazione dei motori elettrici.

Dal punto di vista delle prestazioni, AITO M5 offre tre motori elettrici ed è in grado di raggiungere un’autonomia di 1.000 km con una singola ricarica. Inoltre, per non rimanere mai senza carica, è presente anche un motore endotermico con quattro cilindri. La funzione del motore termico è quello di ricaricare la batteria quando necessario.

La nuovissima AITO M5 sarà una vettura elettrica venduta in esclusiva per il mercato Cinese. Non sembrano esserci piani per il lancio globale della vettura. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito, quindi i piani di Huawei e Seres potrebbero cambiare.

La cerimonia di lancio del SUV è stata accompagnata da un evento in grande stile. Infatti, nel piazzale della sede principale erano presenti una ventina di AITO M5 in attesa di essere consegnate ai rispettivi proprietari.