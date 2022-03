La politica di Twitch su spam, truffe e condotta dannosa è stata modificata per prevenire ciò che l’azienda definisce ‘attori dannosi della disinformazione’. Secondo l’azienda, sono ‘superdiffusori di disinformazione’ che soddisfano una serie molto rigorosa di requisiti per opporsi, tra le altre cose, a commenti falsi e smentiti su COVID-19, frode elettorale e disinformazione che promuove la violenza.

I canali chiusi devono soddisfare tre criteri, come specificato da Twitch. La società dice di aver scoperto tre tratti che tutti questi attori hanno in comune: la loro presenza online, all’interno o all’esterno di Twitch, è impegnata a diffondere continuamente ed in maniera ampia argomenti dannosi di disinformazione, come teorie del complotto che promuovo violenza.

Twitch sta aggiornando la sua piattaforma

Twitch ha scelto questi criteri perché, se combinati, rappresentano il rischio maggiore di danno, compreso l’istigazione al danno nel mondo reale. La piattaforma imporrà sanzioni solo agli attori che soddisfano tutti e tre questi requisiti e il team investigativo fuori servizio indagherà a fondo su ogni caso.

Data questa terminologia, non è chiaro quanto sarà efficace questa politica nell’eliminare qualsiasi cosa diversa dai mezzi di propaganda espressamente identificati, come i canali dei media ufficiali russi. Sfortunatamente, il vero problema della disinformazione è che spesso proviene da fonti che non indicano esplicitamente il contenuto.

Al momento, la società non ha dichiarato quando intende rilasciare questa nuova politica per gli utenti sulla piattaforma, ma prevediamo che potrebbe aggiornare il sito con queste nuove sanzioni molto presto. Dunque, attendiamo un annuncio di Twitch che avverrà molto presto secondo quanto dichiarato di recente.