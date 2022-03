Nel 2019, la serie Pixel 4 includeva un’app denominata Recorder, progettata per catturare e salvare i suoni. Forniva anche trascrizioni in tempo reale sullo schermo del telefono. Ricorderai che il Wall Street Journal ha scoperto che l’app poteva tenere il passo con una delle donne che parlano più velocemente del mondo e si è comportata in modo ammirevole. In un aggiornamento successivo, i modelli Pixel precedenti hanno ricevuto l’aggiornamento del registratore.

L’app Registratore è disponibile nel Google Play Store sin dalla sua introduzione su Pixel 4. Ufficialmente, l’app era disponibile solo per Pixel 3 e dispositivi successivi ma è stata resa disponibile anche su Pixel 2 XL.

Google Recorder è disponibile per diversi device Android

Nella versione 3.5, attualmente in fase di rilascio, il pulsante di pausa/riproduzione rettangolare (con angoli arrotondati) è stato modificato con un cerchio. I bottoni sui lati sinistro e destro del cerchio sono stati ingranditi rispetto a prima. Durante la riproduzione dell’audio, il pulsante a sinistra riavvolgerà 5 secondi, mentre il pulsante a destra farà avanzare rapidamente la musica per 10 secondi.

Due pulsanti a forma di pillola sono stati riposizionati leggermente sopra la barra di avanzamento sul display. Questi ti consentono di alternare tra l’ascolto dell’audio e la visualizzazione delle trascrizioni salvate. Le icone di modifica e ricerca visualizzate sotto la barra di stato (insieme al menu di overflow a tre pulsanti) ora hanno lo stesso colore di sfondo della parte inferiore dell’app e Google ha assegnato a Recorder il proprio riquadro in Impostazioni rapide.

Puoi anche configurare l’app per la visualizzazione in un tema chiaro, un tema scuro o l’impostazione predefinita del sistema. Per fare ciò, avvia l’app e tocca l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni registratore e poi Tema.