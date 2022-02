Dalla Corea del Sud arrivano brutte notizie che riguardano i prossimi Samsung Galaxy e soprattutto le loro dotazioni. Parrebbe infatti che il produttore abbia in programma di eliminare gradualmente un altro accessorio dalle confezioni di vendita dei suoi device.

Stiamo parlando della protezione per lo schermo, inclusa nella maggior parte dei Paesi per quanto riguarda la nuova serie Samsung Galaxy S22, che potrebbe essere una delle ultime a vantare tale accessorio. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung potrebbe eliminare la protezione per lo schermo dalla confezione

I motivi di Samsung per giustificare la decisione di non includere la protezione dello schermo nei vari modelli della serie Samsung Galaxy S22 in Corea del Sud (uno dei pochi Paesi per i quali è stato escluso l’accessorio) sembrano piuttosto convincenti: questi smartphone, infatti, possono contare su una scocca in alluminio Armor e su pannelli anteriore e posteriore Corning Gorilla Glass Victus+, ossia una soluzione nel complesso più che sufficiente secondo il produttore per garantire una notevole resistenza ai graffi.

Samsung inoltre sostiene che il mercato coreano offre abbastanza opzioni per quanto riguarda le protezioni per lo schermo e non includere tale accessorio nella confezione di vendita dei suoi device dovrebbe da un lato ridurre gli sprechi (ad acquistare la pellicola protettiva sarà solo chi desidera effettivamente usarla) e, dall’altro, dovrebbe aiutare i produttori locali di pellicole protettive a prosperare.

Al momento il produttore coreano continua ad includere le protezioni per lo schermo negli smartphone Samsung Galaxy S22 al di fuori della Corea del Sud ma in futuro la situazione potrebbe cambiare. Del resto, già con Samsung Galaxy S21 FE ha rimosso tale accessorio a livello globale e probabilmente la stessa decisione verrà presa anche per altri modelli di fascia alta, a partire dalla serie Samsung Galaxy S23.