Apple: nuovi Mac saranno spediti con macOS 27 Golden Gate, il nuovo OS è in arrivo

Il debutto di macOS Golden Gate sembra ormai questione di giorni, perché i nuovi Mac mini e Mac Studio presentati da Apple in questi giorni sono destinati ad arrivare nelle mani degli acquirenti già con il sistema operativo di prossima generazione installato. A sostenerlo è John Gruber di Daring Fireball, ma non è l’unico indizio in circolazione. Le pagine prodotto pubblicate da Apple, infatti, raccontano la stessa storia, citando esplicitamente funzioni che appartengono al nuovo sistema e non a macOS Tahoe.

Il dettaglio che salta all’occhio riguarda Siri AI, l’assistente rivisto che Apple ha inserito tra le caratteristiche descritte nelle schede dei due desktop. Difficile immaginare che Cupertino metta in vetrina funzioni non ancora disponibili sulla macchina che sta vendendo, e infatti la lettura più semplice è anche la più probabile. Documenti FCC e altri elementi emersi nel frattempo puntano tutti nella stessa direzione: i nuovi computer usciranno dalla fabbrica con macOS 27 preinstallato.

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Cosa dice Apple nel comunicato ufficiale

Il testo diffuso dall’azienda è abbastanza esplicito da togliere buona parte dei dubbi. “Il nuovo Mac mini prende vita con il prossimo macOS 27, che include Siri AI, un assistente molto più capace e personale, funzioni di Apple Intelligence utili nelle app di tutti i giorni e una serie ampia di miglioramenti che rendono il Mac ancora più reattivo e affidabile”, si legge nella nota stampa. Un modo piuttosto diretto di dire che la macchina è pensata per quel software, non per quello attuale.

La formulazione, con quel riferimento al sistema “prossimo”, lascia comunque intendere che al momento dell’annuncio il rilascio pubblico non fosse ancora avvenuto. Ed è qui che entra in gioco il calendario, perché le due cose devono per forza incastrarsi. Se i computer arrivano con il nuovo sistema, quel sistema deve essere pronto prima.

Apple ha fissato la disponibilità dei nuovi Mac Studio e Mac mini per martedì 22 settembre. Questo significa che macOS Golden Gate dovrà essere distribuito prima di quella data, altrimenti l’intera impostazione comunicativa non reggerebbe. Guardando a come l’azienda si è mossa negli anni passati, lo scenario più probabile è un rilascio nel corso della settimana che inizia lunedì 14 settembre, il classico intervallo di pochi giorni che separa il lancio del software dall’arrivo dell’hardware sugli scaffali.

Non è una scelta casuale. Presentare un desktop e poi consegnarlo con un sistema operativo destinato a essere sostituito nel giro di poche settimane creerebbe una piccola incoerenza commerciale, soprattutto quando la comunicazione ruota attorno a funzioni di intelligenza artificiale che su macOS Tahoe semplicemente non esistono nella stessa forma. Chi compra un Mac in quel periodo si aspetta di trovare acceso tutto quello che ha visto nelle pagine promozionali.

Resta il fatto che Apple, per ora, non ha comunicato una data precisa per la distribuzione del sistema. Il percorso però appare tracciato, e il quadro composto da comunicati, pagine prodotto e documentazione tecnica converge senza troppe contraddizioni. Le funzioni di Apple Intelligence citate nel materiale ufficiale sono parte integrante del pacchetto che accompagna i nuovi modelli, insieme ai miglioramenti generici di reattività e affidabilità di cui parla la stessa azienda.