Abbiamo scoperto alla fine dell’anno scorso che Google stava implementando una nuova interfaccia utente per il download in Chrome. La modifica anche se sperimentale ha visto un’icona di download della barra degli strumenti simile a quella di Microsoft Edge sostituire la normale barra di download di Chrome che appariva nella parte inferiore dello schermo. Tuttavia, abbiamo anticipato che Google avrebbe aggiunto alcune nuove funzionalità all’interfaccia nel prossimo futuro e una di queste è appena arrivata.

Google ha ora incluso un cerchio di caricamento attorno all’icona di download nella barra degli strumenti di Chrome, secondo Redditor u/Leopeva64-2. Durante i download attivi, l’anello apparirà e si riempirà in base all’avanzamento del download. Dopo il completamento, un nuovo pulsante (una freccia di download di base con una barra delle linee al di sotto) sostituirà l’anello. Per il momento, al termine del download, il pulsante rimane blu, ma è in corso una pratica funzione di cambio colore. Quando viene premuto il pulsante o circa 1 minuto dopo il completamento del download, l’icona cambia da blu a grigia.

Google Chrome sta ottenendo un nuovo aggiornamento

Facendo clic sul simbolo del nuovo download verrà visualizzata una finestra di dialogo con i download più recenti e un pulsante che ti porterà alla pagina dei download precedenti: in precedenza, fare clic sulla freccia dei download non faceva nulla. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Google con la nuova interfaccia utente, prevediamo ulteriori modifiche. Finora, scelte come ‘Mostra nella cartella’ e ‘Apri al termine’ a cui eravamo abituati nella vecchia interfaccia utente di download non sono ancora arrivate, ma dovrebbero essere in lavorazione.

Poiché questa modifica dell’interfaccia utente è ancora in fase di test, la vecchia barra di download in basso rimane la scelta predefinita per gli utenti sul canale Chrome stabile. Se non sopporti la vecchia interfaccia, puoi testare la nuova su Chrome Canary o aspettare che diventi ampiamente disponibile. Google sta sicuramente prendendo spunto da Edge, e non in modo negativo. Chissà, forse sarà seguita da una migliore gestione della RAM, simile al browser di Microsoft.