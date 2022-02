WhatsApp ha raccolto una serie di funzionalità e miglioramenti negli ultimi mesi. Il più recente, l’app iOS ha ottenuto un nuovo lettore di note vocali globale che consente agli utenti di continuare ad ascoltare le note vocali in background. Ora WhatsApp sta cercando di espandere questa funzione all’app desktop.

Secondo la fonte WABetainfo, il nuovo lettore audio globale è ora disponibile per alcuni utenti su WhatsApp Desktop. La nuova modalità funziona in modo simile alla versione mobile; quando inizi ad ascoltare una nota vocale, la riproduzione non si interrompe più quando passi a un’altra chat. La nota vocale continuerà ad avanzare in sottofondo. Quando esci dalla chat durante la riproduzione, in basso apparirà un piccolo lettore multimediale, che mostra una barra di avanzamento ed il classico pulsante Play/Pause.

La funzione che stavamo tutti aspettando

Il lettore di note vocali globale è disponibile per tutti gli utenti che eseguono l’ultima versione beta di WhatsApp Desktop. Tieni presente che questa funzione non è ancora disponibile su Android, ma arriverà in un prossimo aggiornamento.

Nell’aprile dello scorso anno, WhatsApp ha aggiunto la possibilità di modificare la velocità di riproduzione delle note vocali. Invece ora, ti consente anche di visualizzare in anteprima le note vocali prima di inviarle a qualcuno. Inoltre, il servizio sta lavorando anche su una funzione di trascrizione che trascriverà automaticamente i messaggi vocali utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale.

WhatsApp sta anche testando nuovi strumenti di disegno che consentiranno agli utenti di disegnare linee più spesse o più sottili su immagini/video e sta anche preparando un nuovo strumento di trasferimento che consentirà finalmente agli utenti Android di trasferire le loro chat su iOS.