Su Audio Overview arriva il player nativo per ascolti più fluidi

Google continua a perfezionare la propria offerta AI, e questa volta lo fa migliorando Audio Overview, una delle funzioni più apprezzate della sua app Gemini. La novità riguarda l’introduzione di un player nativo, già disponibile su Android e iOS, che rende l’ascolto dei contenuti audio generati dalla funzione molto più comodo rispetto al passato. Fino a oggi, i file venivano aperti nel browser, costringendo l’utente a un passaggio in più. Ora, invece, tutto avviene direttamente dentro l’applicazione.

Audio Overview diventa più accessibile e si avvicina al formato podcast

L’aggiornamento arriva insieme all’ultima versione dell’app Google, il cuore operativo di Gemini, e punta a rendere la fruizione più immediata e fluida. Il nuovo lettore audio si apre automaticamente al tocco dei contenuti generati da Audio Overview. Non si tratta solo di una questione estetica: il lettore offre controlli avanzati, come la possibilità di saltare avanti o indietro di 10 secondi, mettere in pausa o avviare l’ascolto, e modificare la velocità di riproduzione, da 0,5x fino a 2x. È presente anche l’opzione per scaricare l’audio localmente.

La funzione Audio Overview, lanciata a marzo 2025, si basa sull’intelligenza artificiale per trasformare contenuti complessi, come PDF o documenti lunghi, in sintesi vocali dinamiche, che talvolta assumono la forma di una vera e propria conversazione a due voci, come se si stesse ascoltando un mini podcast. Questo approccio rende più coinvolgente e digeribile l’assimilazione di informazioni dense, soprattutto per chi preferisce l’ascolto alla lettura.

Con l’integrazione del player nativo, Google punta a rafforzare la praticità d’uso e a spingere gli utenti a utilizzare Gemini anche per il consumo passivo di contenuti. Il lettore appare anche nella tendina delle notifiche, con comandi semplificati per il controllo rapido. L’intera funzione è disponibile anche in italiano e senza costi aggiuntivi, elemento non scontato nel panorama sempre più affollato delle funzioni AI.