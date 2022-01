La mancanza di alcuni materiali e prodotti nel mondo tech e le criptovalute in calo hanno portato ad una perdita dal valore di miliardi di dollari per le aziende di Musk e Bezos.

Bloomberg riferisce che il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha perso 25,1 miliardi di dollari. Mentre Jeff Bezos di Amazon ha riscontrato un calo di 20 miliardi di dollari della sua fortuna. Anche altri CEO ormai noti come Changpeng Zhao di Binance e Mark Zuckerberg di Facebook stanno riscontrando un calo dei guadagni. Tuttavia, nei casi di persone del loro calibro, anche perdite di miliardi di dollari sono quasi irrilevanti.

È stata la settimana peggiore per il mercato azionario rispetto al crollo che c’è stato all’inizio della pandemia. Per le grandi aziende, è un fenomeno quasi inesistente anche laddove ci siano delle perdite e dei cali oggettivamente notevoli. Netflix, ad esempio, ha attraversato il periodo meno fruttifero dell’ultimo decennio.

Nonostante questi cali siano meno dannosi per le grandi aziende, lasciano comunque il segno. Le aziende devono essere pronte a rimettersi in carreggiata. Gli investitori sperano in maggiori indicazioni sui piani delle banche centrali per quanto concerne l’aumento dei tassi.

Cali delle valute digitali, Bezos e Musk perdono miliardi di dollari

Le turbolenze nei mercati continueranno ancora per un po’, anche per Apple, Microsoft, IBM, Intel e Tesla. Anche il valore delle criptovalute ha sofferto questa settimana più che mai. Il bitcoin è sceso al minimo storico più basso degli ultimi sei mesi.

Un crollo già drammatico nei mercati delle criptovalute è diventato ancora più drastico man mano che centinaia di miliardi di dollari sono stati persi dagli investitori. Il Bitcoin è ora sceso del 16,8% in una settimana. Altre criptovalute hanno riscontrato perdite ancora più drammatiche. Ethereum, ad esempio, è ora in calo del 25%.

Secondo Bloomberg Billionaires Index, la ricchezza di Musk è scesa del 9%, ma guida ancora il branco delle persone più ricche del mondo con un margine enorme e una fortuna totale di 243,4 miliardi di dollari. Lo stesso per Bezos che segue la seconda posizione con una ricchezza totale di 168 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft Bill Gates è il numero quattro con 129 miliardi di dollari e Larry Page di Google completa la top five con 117 miliardi di dollari.