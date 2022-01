La nuova generazione di iPhone SE è al centro di tantissime indiscrezioni nel corso dell’ultimo periodo. I leaker si stanno impegnando per riuscire a trovare quante più informazioni possibile sul device realizzato da Apple.

Nei giorni scorsi, l’attenzione era principalmente incentrata sul design grazie ai render digitali che hanno permesso di ammirare il dispositivo nella sua interezza. Grazie a queste informazioni abbiamo potuto scoprire le possibile forme estetiche del device.

Successivamente, alcuni utenti si sono anche cimentati nella realizzazione di un modello dummy stampato in 3D. In questo modo sono diventate più chiare le dimensioni e soprattutto come si sviluppano i circa 5.69 pollici del display.

Apple si sta preparando alla produzione di iPhone SE 3 in quanto la presentazione potrebbe essere molto vicina

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Tuttavia, in queste ore sono emerse ulteriori indiscrezioni riguardanti la finestra di lancio. Secondo un nuovo report di Ross Young della Digital Supply Chain Consultants, Apple presenterà iPhone SE 3 tra fine aprile e inizio maggio 2022.

Entrando più nello specifico, il produttore californiano è in procinto di avviare la produzione preliminare già in questo mese. La produzione di massa arriverà a regime intorno a marzo e, con una presentazione tra aprile e maggio, Apple potrà far debuttare sul mercato il device subito dopo il lancio.

Le dichiarazioni di Ross Young sono in linea con quelle di Mark Gurman di Bloomberg, il quale indicava un evento online tenuto da Apple proprio tra marzo e aprile. La finestra indicata dai due analisti è quasi sovrapponibile, a conferma che il debutto di iPhone SE 3 è sempre più vicino.

Ricordiamo che le specifiche tecniche del il device sono ancora avvolte dal mistero ma possiamo provare a riassumere tutto quello sappiamo sullo device Apple. Ci aspettiamo un display da 5.69 pollici dotato di notch per le funzionalità del Face ID. Sotto la scocca troverà spazio il SoC A15, con supporto alla connettività 5G, affiancato a 3 o 4 GB di RAM. Sarà presente anche una singola fotocamera posteriore da 12MP e flash LED.