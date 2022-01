Il nuovo anno è iniziato davvero alla grande per gli appassionati di film e serie TV. Tutte le principali piattaforme di streaming stanno rilasciando continuamente nuovi contenuti per tutti i gusti. Inoltre, oltre a produzioni originali destinate esclusivamente ad approdare su Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, non dobbiamo dimenticare i film usciti al cinema che adesso sono disponibili per la visione on demand.

Ecco quindi che gli utenti hanno a disposizione un catalogo quanto mai ampio tra cui scegliere. Gli analisti di JustWatch hanno analizzato il periodo che va dal 3 al 9 gennaio per stilare la classifica TOP 10 dei film e serie TV più viste dagli utenti in streaming.

Ricordiamo che la classifica è basata sul numero di visualizzazioni e sul livello di apprezzamento dei principali contenuti. Inoltre, è una classifica globale che tiene conto di tutti i principali servizi di streaming attivi in Italia.

Emerge tanta voglia di fantascienza e azione nei film e serie più viste in streaming nella scorsa settimana

TOP 10 – Film in streaming

Dune Venom -La furia di Carnage Spider-Man: Far From Home Spider-Man: Un Nuovo Universo Matrix Tolo Tolo Spider-Man La furia di un uomo – Wrath of Man Kingsman: Secret Service The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Book of Boba Fett Manifest The Vampire Diaries L’attacco dei giganti Il Trono di Spade This is us Sherlock Riverdale Supernatural How i met your mother

Come si può vedere dalla classifica, Dune è il film più visto in streaming la scorsa settimana. Il film di Denis Villeneuve precede una massiccia presenza di film dedicati all’Uomo Ragno oltre che Matrix. Tutte queste pellicole stanno beneficiando dell’uscita in sala dei rispettivi nuovi capitoli e gli utenti approfittano per un rewatch.

Per quanto riguarda le serie invece, The Book of Boba Fett è la più vista. La serie nasce come spin-off di The Mandalorian ma sta catturando il cuore degli appassionati grazie ad un lavoro di scrittura dei personaggi estremamente apprezzabile.